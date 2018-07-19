Голодец о ЧМ-2018: Турнир побил многие рекорды

Москва, , 12:25 — REGNUM Чемпионат мира (ЧМ) по футболу, который с 14 июня по 15 июля 2018 года прошел на территории Российской Федерации, побил многие рекорды в разных сферах. Об этом сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец на совещании у президента страны Владимира Путина.

«Турнир побил многие рекорды в разных сферах, — сказала Голодец, слова которой обнародовала пресс-служба Кремля. — На матчах чемпионата побывало 3 031 768 человек».

Вице-премьер РФ добавила, что страну во время мундиаля посетили около 3 млн иностранных болельщиков, а также 25 президентов государств, 11 глав правительств и 7 представителей различных монархий.

По ее словам, заполняемость стадионов в российских городах была практически 100-процентной, а лидерами среди государств по купленным билетам на матчи ЧМ стали США, Бразилия и Германия.

Как передавало ИА REGNUM, с 14 июня по 15 июля в России проходил ЧМ по футболу. Матчи мундиаля прошли в 11 городах страны: Москве, Ростове-на-Дону, Волгограде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Сочи.

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