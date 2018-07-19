Иностранные инвесторы парка в Ярославле могут предъявить иск к России

Ярославль, , 12:23 — REGNUM Зарегистрированная на Норманских островах компания «DVF1 SPV Limited» может подать иск о возмещении ущерба, связанного с неисполнением инвестиционного договора по реконструкции Петропавловского парка в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск Росимущества о расторжении договора аренды с ООО «Гилси», которое являлось представителем иностранной компании.

По сведению источника ИА REGNUM, «Гилси» не будет обжаловать решение суда и добиваться продления договора аренды. Компании так и не удалось получить документы, дающие возможность строить в парке. Кроме того, в марте этого года Росимущество увеличило арендную плату в 28 раз — до 3 млн 680 тыс рублей в месяц.

Инвестиционный договор, предусматривающий строительство в парке многофункционального комплекса с лечебно-реабилитационным центром, был заключен в 2006 году. С российской стороны его участниками являются Росимущество и мэрия Ярославля. За прошедшие 12 лет ничего построено не было. Инвесторы, стоящие за «DVF1 SPV Limited», полагают, что в этом виновата российская сторона, не выполнившая условий договора.

Ранее арбитражный суд Ярославской области наложил запрет на регистрационные действия в отношении Петропавловского парка во исполнение решения Коммерческого суда Судебной коллегии королевской скамьи Высокого суда Англии и Уэльса. Иностранный суд оценил затраты инвестора в проект на 2016 год в размере 7,3 млн долларов США и 10 тыс фунтов стерлингов в качестве издержек. Можно предположить, что суммы этого порядка могут фигурировать и в судебных претензиях к России в лице Росимущества или мэрии Ярославля. Ранее сообщалось, что за «DVF1 SPV Limited» стоят немецкие инвесторы.

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