Шесть партий хотят пройти во владимирское заксобрание

Владимир, , 12:22 — REGNUM Владимирский облизбирком принял документы на выдвижение кандидатов в региональное заксобрание от партии «Народ против коррупции». Таким образом, по данным на 19 июля, на мандаты в областном парламенте претендуют шесть партий.

«18 июля в Избирательную комиссию Владимирской области поступили документы от избирательного объединения «Владимирское региональное отделение Общероссийской политической партии «Народ против коррупции», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что выборы в Законодательное собрание Владимирской области состоятся 9 сентября. Ранее документы в избирком представили КПРФ, «Единая Россия», Коммунистическая партия социальной справедливости, ЛДПР, «Коммунисты России». Помимо этого, 9 сентября в регионе пройдут выборы губернатора.

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