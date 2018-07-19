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Шесть партий хотят пройти во владимирское заксобрание

Политика

Партия «Народ против коррупции» подала документы на выдвижение кандидатов

Владимир, 19 июля 2018, 12:22 — REGNUM  Владимирский облизбирком принял документы на выдвижение кандидатов в региональное заксобрание от партии «Народ против коррупции». Таким образом, по данным на 19 июля, на мандаты в областном парламенте претендуют шесть партий.

«18 июля в Избирательную комиссию Владимирской области поступили документы от избирательного объединения «Владимирское региональное отделение Общероссийской политической партии «Народ против коррупции», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что выборы в Законодательное собрание Владимирской области состоятся 9 сентября. Ранее документы в избирком представили КПРФ, «Единая Россия», Коммунистическая партия социальной справедливости, ЛДПР, «Коммунисты России». Помимо этого, 9 сентября в регионе пройдут выборы губернатора.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирское отделение КПРФ выдвинуло кандидатов в депутаты заксобрания

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