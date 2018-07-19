Зюганов: Пенсионный законопроект наносит удар по женщине

Москва, , 12:17 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил цинизм пенсионной реформы прежде всего в отношении женщин, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

«Поразительный цинизм проявляется по отношению к женщине… Так Женщина прежде всего — мать, первый воспитатель, первая учительница, первый наставник, первый хранитель домашнего очага. Идите, попробуйте сейчас устройте женщину в 45 лет с двумя образованиями на работу! Я не могу это сделать. А в 55−57 лет вы ей предлагается самый несчастный период жизни еще на 8 лет мотать, ища работу, нищую работу и существовать в общем-то на чужие средства, на иждивении, кто еще дома будет работать. Это не только безнравственно, это потрясающий цинизм, который никогда не проявлялся в нашей истории. Вы наносите жуткий удар не по демографии, как заявляли, а по российской государственности», — заявил Зюганов в ходе дискуссии.

В Госдуме проходит широкое обсуждение законопроекта о повышении пенсионного возраста. Глава Минтруда настаивает на то, что принятие закона приведет к существенному росту пенсий для уже нынешних пенсионеров.