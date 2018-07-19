Конституционный суд ФРГ отклонил иск о блокировании «Северного потока – 2»

Берлин, , 12:15 — REGNUM Конституционный суд ФРГ отклонил 19 июля требование группы защитников окружающей среды Naturschutzbund Deutschland заблокировать проект прокладки трубопровода «Северный поток — 2», сообщает американское агентство Associated Press.

Защитники окружающей среды требовали запретить строительство газопровода в территориальных водах ФРГ. Тем не менее в высшем суде Германии отметили, что требование было выдвинуто без достаточных обоснований.

Напомним, благодаря газопроводу «Северный поток — 2» потребители газа в ЕС, прежде всего в Германии, смогут получать российский газ в обход Украины.

Ранее сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо внес в американский конгресс законопроект о санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2» на том основании, что Вашингтону необходимо расширить рынок сбыта американских энергоресурсов.