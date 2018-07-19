В Петербурге разбирались в последствиях пенсионных изменений

Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM Сегодня, 19 июля, Государственная дума, как ожидается, примет в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, предусматривающий повышение возраста выхода на пенсию: для мужчин — на пять лет, для женщин — на восемь. После этого документ пройдет дополнительное общественное обсуждение. В Петербурге оно началось сразу после обнародования предложений правительства. Корреспондент ИА REGNUM побывал на одной из таких дискуссий.

Как известно, благодаря повышению пенсионного возраста уже до 2024 года предполагается довести средний размер пенсий почти до 20 тыс. рублей и продолжить их рост параллельно с увеличением пенсионного возраста, который для женщин планируется довести до заданных параметров (63 года) к 2035 году. Но в Петербурге сравнивают эти планы с обещанием Ходжы Насреддина научить ишака Корану, когда Ходжа не слишком беспокоится о том, что будет через двадцать лет.

…Как уже сообщало ИА REGNUM, петербургское Законодательное собрание первым из региональных парламентов одобрило планы правительства, отправив положительный отзыв в Госдуму. Результат голосования был обеспечен большинством «Единой России». Голосовавшая против депутат Заксобрания от КПРФ Ольга Ходунова напоминает, что позиция парламента и правительства Северной столицы в отношении пенсионного возраста не согласуется с мнением 90% граждан РФ.

«Этот законопроект о повышении пенсионного возраста затронет все категории граждан, затронет каждого. Фактически это механизм, который работает против всех», — говорит Ходунова.

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Она подчеркивает, что в случае реализации реформы молодежь на перенасыщенном рынке труда не сможет реализовать свои профессиональные возможности, а люди, отработавшие по 40−50 лет, будут вынуждены продолжать работать, отодвинув заслуженный отдых «на потом».

С ней согласен и первый секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения ЛКСМ, старший мастер Ижорского завода Егор Михайлов. По его словам, люди в возрасте до 44 лет уже сегодня сидят без работы в городе в 20% случаев, а на селе — в 30%. После повышения пенсионного возраста ситуация может стать катастрофической. Это подтверждает и опыт некоторых западных стран, где повышение пенсионного возраста привело к росту молодежной безработицы и массовым протестам.

«Молодежь забудет о последних доводах платить налоги и не получать зарплату «в конвертах». Какой смысл платить налоги, если неизвестно, доживешь ты до этой пенсии или нет? Старшее поколение может вообще остаться без работы и без средств к существованию в случае увольнения после 50 лет, видимо, власти обрекают их на то, чтобы собирать еду в мусорных баках», — говорит он.

Рабочие Ижорского завода выступают против предложенных изменений: несколько дней назад они довели свое коллективное мнение, сформулированное по итогам опроса сотрудников, до представителей губернатора Санкт-Петербурга.

Председатель совета Конфедерации труда России Игорь Павлов подчеркнул, что члены независимых профсоюзов также не согласны с повышением пенсионного возраста. Они собрали в интернете 2,5 млн подписей против реформы и передали их в Госдуму, но роли это не сыграет, считает Павлов. «Цифры относительны. Когда на «Прямую линию» с президентом присылают 2,5 млн вопросов, то это много. А 2,5 млн подписей против реформы — это что? Всего несколько процентов от населения», — говорит Павлов.

Согласно демографической статистике, более 20% мужчин в России до будущего пенсионного возраста в 65 лет сейчас вообще не доживают. «Если средняя продолжительность жизни у мужчин составляет 66,5 года, а в 65 лет выйти на пенсию — это что, 1,5 года на пенсии жить? Это реформа в интересах народа?» — недоумевает он.

Представитель Конфедерации труда не верит обещаниям правительства повысить среднюю продолжительность жизни на десять лет в ближайшие годы. Павлов предлагает оглянуться назад: в 1970 году мужчины умирали в 63,5 года, за 50 лет продолжительность жизни поднялась всего на три года. «И вы верите, что за десять лет она на десять лет подскочит?» — удивляется он.

Женщины живут дольше — до 77 лет в среднем, поэтому им пенсионный возраст предлагают поднять сразу на 8 лет, до 63 лет. Однако Павлову это не кажется признаком равенства полов. «Я считал всегда, что у женщин пенсия на пять лет раньше, потому что они не только на работе работают, но и дома вторую работу выполняют — готовят, обстирывают, за детьми, за мужиками ухаживают. У них две работы фактически», — поясняет он.

Участники дискуссии в Петербурге уверены, что российские власти, предлагая изменения пенсионного законодательства, просто «оторваны от реальности», ведь депутатские и чиновничьи пенсии не идут ни в какое сравнение с обычными, поэтому они просто не знают, как живут обычные люди.

«У нас пенсия пенсии рознь. Есть чиновничья пенсия, а есть наша. Мой хороший знакомый отработал 45 лет, всё подтверждено, бумажка к бумажке. Пенсия у него 9 тысяч рублей. Так зачем было отчислять эти деньги, чтобы теперь получать 9 тысяч?» — говорит Игорь Коренков из профсоюза «Наше право».

Он подсчитал, что, если человек с 20-тысячной зарплатой в месяц отработает 45 лет, то за жизнь он перечислит государству на свою будущую пенсию стоимость двух однокомнатных квартир в Петербурге.

Депутат Заксобрания Петербурга от КПРФ, в прошлом предприниматель Ирина Иванова уверена, что в России достаточно средств, чтобы повышать пенсии, а не пенсионный возраст, причем уже сегодня, а не в отдаленном будущем.

«Мы обладаем 42% природных богатств в мире, а населения у нас 2% от мирового. А нам с экранов телевизора говорят: «Ребят, давайте, мы сначала примем реформу, а потом подумаем, как этих бедных пенсионеров пристроить, будем разговаривать с каждым работодателем, давать ему какую-то льготу, приманку, чтобы он держал пенсионеров на работе, чтобы они не хулиганили на улицах», — говорит Иванова.

Она убеждена, что повышение пенсионного возраста понадобилось лишь для того, чтобы избавить бюджет от социальной нагрузки, и это при том, что сам бюджет государства на 50% наполняется за счет налогов на доходы физических лиц.

«Получается у них очень здорово, будет опять разворовываться бюджет, как в «Свадьбе в Малиновке»: «Это мне, это тоже мне, и это тоже мне», — возмущена депутат.

Участники дискуссии сошлись в том, что ни экономических, ни демографических предпосылок к повышению пенсионного возраста не существует, а его результатом станет полная ликвидация достижений советской системы социального государства.

«Задача, мне кажется, очень простая: всё отнять и поделить между собой. <…> Огромная заслуга социализма — пенсии — сейчас рухнет. Это будет, конечно, беда. Нас все время сравнивают с Западом, где высокий пенсионный возраст. Так давайте вы пенсию такую же дадите, как на Западе. Что нас сравнивать с Западом всё время? Уровень, продолжительность жизни, уровень здравоохранения должны быть такими же тогда. Пока этого нет и не будет», — заключила Иванова.

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