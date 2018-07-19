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Топилин: Повышение пенсионного возраста обсуждалось в 1995 году

Политика

«Это было открытой позицией»

Топилин: Повышение пенсионного возраста обсуждалось в 1995 году
Иллюстрация: Duma.gov.ru
Документ

Москва, 19 июля 2018, 12:06 — REGNUM  Вопрос повышения пенсионного возраста правительством обсуждался с 1995 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

«Если прочитать документы правительства, то уже в документах 1995 года вы увидите, что это было открытой позицией — обсуждение вопросов (повышения пенсионного возраста), и правительство было в этом отношении открыто. Другое дело, что не было названо точной даты. Ну да, это так», — сказал министр.

В Госдуме проходит широкое обсуждение законопроекта о повышении пенсионного возраста в России.

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Повышение пенсионного возраста
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