Кандидат в гордуму Волгограда от «ЕР» забыла рассказать о судимости

Волгоград, , 12:03 — REGNUM Кандидат в депутаты Волгоградской городской думы Ольга Потапова, которая является действующим депутатом гордумы, не указала в документах, поданных в избирком, наличие судимости. Об этом сообщило издание «Высота 102» со ссылкой на представителя ТИКа Дзержинского района. 19 июля территориальная избирательная комиссия рассмотрит вопрос об исключении кандидата из списка.

По данным издания, в 1998 году депутат гордумы получала условный срок за незаконное хранение оружия. Эту информацию она должна была указать в заявлении, однако этого сделано не было. Теперь факт сокрытия судимости может стать основанием для исключения Ольги Потаповой из списка.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов гордумы Волгограда состоятся 9 сентября. По данным на 19 июля, избирком заверил списки КПРФ, «Единой России», ЛДПР, партии «Альянс зеленых», партии «Коммунисты России», «Родины», «Пенсионеров России», а также партий «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа».