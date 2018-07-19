Четверг, 19 Июля 2018 года
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Путин утвердил почетные звания для представителей СМИ

Политика

Документ вступает в силу со дня его подписания

Москва, 19 июля 2018, 12:01 — REGNUM  Указ, который устанавливает новые почётные звания в РФ, подписал глава государства Владимир Путин. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в новом перечне званий — «Заслуженный журналист РФ» и «Заслуженный работник связи и информации РФ».

Отмечается, что указ принят в «целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ».

Документ вступает в силу со дня его подписания.

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