Путин утвердил почетные звания для представителей СМИ

Москва, , 12:01 — REGNUM Указ, который устанавливает новые почётные звания в РФ, подписал глава государства Владимир Путин. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в новом перечне званий — «Заслуженный журналист РФ» и «Заслуженный работник связи и информации РФ».

Отмечается, что указ принят в «целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ».

Документ вступает в силу со дня его подписания.

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