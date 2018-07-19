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Из городов Кефрайя и Аль-Фуаа в Сирии эвакуировали всех мирных жителей

Политика

Договорённость об этом с боевиками была достигнута 17 июля

Дамаск, 19 июля 2018, 11:58 — REGNUM  Почти семь тысяч мирных жителей и охранявшие их военные эвакуированы из осажденных боевиками населённых пунктов Аль-Фуаа и Кефрайя в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает ливанское интернет-издание «Аль-Масдар» со ссылкой на источник в вооружённых силах Сирии.

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В безопасные районы Алеппо граждан выводили на 120 автобусах в течении нескольких часов.

https://twitter.com/HalconMundial/status/1019761811418238976

Как сообщили ИА REGNUM в Центре примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской, договорённость об эвакуации гражданского населения из осаждённых боевиками двух населённых пунктов в провинции Идлиб была достигнута с лидерами незаконных вооруженных формирований представителями российской и иранской стороны во взаимодействии с сирийским правительством 17 июля.

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Как сообщало ИА REGNUM, мирные жители через предоставленные «коридоры» покидают территории Сирии, контролируемые боевиками. За сутки 18 июля через пункт пропуска Кафер-Шамс вышел 281 сириец. В Восточную Гуту вернулись 109 человек. Всего в свои дома из лагерей для беженцев уже вернулись свыше 72,6 тыс. жителей.

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Мирное урегулирование в Сирии
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