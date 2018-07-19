России не стоит переоценивать дружелюбие греческих политиков — Демурин

Москва, , 11:52 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала греческим коллегам слишком большую поблажку, сделав акцент на том, что Греция оказалась «втянутой» в некую «многоэтапную игру», что её действия — это результат «сильнейшего давления» и так далее и тому подобное, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Министерство иностранных дел РФ выразило «неуважение» к Греции, а также непонимание современного мира, в котором государства могут проводить независимую политику. Такое заявление сделал МИД Греции, отреагировав на слова официального представителя российского МИДа Марии Захаровой о высылке Афинами российских дипломатов.

Нервная реакция греческого МИДа на комментарий Марии Захаровой по поводу ситуации, возникшей в связи с высылкой из Греции российских дипломатов, является свидетельством понимания им того очевидного факта, что в самой Греции эти действия нынешнего греческого правительства воспринимаются далеко не на ура.

Что пытается доказать МИД Греции? Что Греция — страна с независимой внешней политикой? Смешно! Греция — член ЕС; более того, — член ЕС с полупарализованной экономикой. Какая независимая внешняя политика?

Да и внешнюю политику соседних Македонии и Албании Афины что-то не особенно торопятся в духе «уважения к третьим странам» и «понимания современного мира» признать «независимой, многоплановой и демократической». На вынужденные натовским руководством шаги идут, но не более того. А от нас такого «современного» понимания требуют.

Понятно, что ожидать от большинства политиков в таких странах, как Греция, приверженности политическому реализму не только в их собственном внутреннем понимании, но и в публичных заявлениях на этот счёт, мы не можем. Но и потакать впадению в «политическое детство», когда реальность либо не воспринимается вообще, либо воспринимается только так, как того хочется самому субъекту, невозможно.

В этом смысле, мне думается, официальный представитель нашего МИДа дал греческим коллегам слишком большую поблажку, сделав акцент на том, что Греция оказалась «втянутой» в некую «многоэтапную игру», что её действия — это результат «сильнейшего давления» и так далее и тому подобное. Дружелюбие греческих политических верхов к России переоценивать не стоит. К тому же независимые — так независимые, и отвечать за свои слова и поступки должны по полной программе.

Во всяком случае, на обвинение нашей страны в «постоянном неуважении Греции» я бы отреагировал особенно жёстко, причём мерами долгосрочного характера.

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