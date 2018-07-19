Премьер-министр Армении: инцидент с российскими военными – провокация

Ереван, , 11:47 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства в четверг, 19 июля, прокомментировал инцидент с участием военнослужащих 102-й российской военной базы, дислоцированной в армянском Гюмри, произошедший 17 июля и получивший широкий общественный резонанс.

Это недопустимый инцидент. Считаю это провокацией против армяно-российских братских отношений и провокацией против суверенитета Армении. Считаю, что виновные должны быть выявлены и привлечены к ответственности. Надо понять, по какому регламенту должен быть расследован данный инцидент, поскольку надо прояснить вопрос договоров и внутринационального законодательства. Я в курсе, в полиции готовятся материалы, и я надеюсь, что следствие будет эффективным», — отметил Пашинян.

17 июля в селе Паник Ширакской области Армении произошел инцидент с российскими военными, несущими боевое дежурство на 102-й военной базе, дислоцированной в областном центре — городе Гюмри. Военные учения со стрельбами охватили непосредственную территорию села и вызвали панику среди местных жителей.

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Глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян в беседе с журналистами отметил, что не видит в инциденте какого-либо политического подтекста. «Здесь нет никакого политического подтекста. Армянская сторона в действительности не была предупреждена об учениях, за что и командование российской базы принесло свои извинения», — сказал Ванецян.

18 июля у министра обороны Армении Давида Тонояна состоялось обсуждение с участием временно поверенного РФ в Армении Андрея Иванова, военного и военно-воздушного атташе РФ в Армении, генерал-майора Евгения Булавицина и командира дислоцированной в Армении российской военной базы Владимира Елканова. Командир базы доложил суть проведенного мероприятия, а также работы по его планированию и проведению. В частности, согласно докладу полковника Елканова, учения были предусмотрены в заранее согласованной с армянской стороной программе боевой подготовки за 2018 год 102-й военной базы, в связи с чем командование базы в установленном порядке проинформировало полномочные органы РА.

«Тем не менее, учитывая то обстоятельство, что при выборе места для учений не были приняты в расчет все обстоятельства по возможному беспокойству граждан, российская сторона принесла официальные извинения и заверила, что впоследствии будет более последовательной при планировании и информировании о мероприятиях за пределами территории базы», — говорится в сообщении МО Армении.

Тоноян призвал российскую сторону в подобных случаях более тесно сотрудничать с Минобороны Армении и местными властями, а также больше уделять внимания в укреплению добрососедских отношений с гражданским населением.

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