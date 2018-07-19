Топилин не считает, что на Севере и Дальнем Востоке не доживут до пенсии

Москва, , 11:41 — REGNUM Глава Минтруда Максим Топилин не считает, что законопроект о повышении пенсионного возраста несправедлив в отношении жителей Севера и Дальнего Востока, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

«Что касается продолжительности жизни и дожития на Севере, то объективные цифры показывают, что во всех регионах, если не брать Чукотку, в северных и южных регионах Сибири продолжительность жизни после достижения пенсионного возраста находится практически на том же уровне — в районе 25−24 лет для женщин и 14−15 лет для мужчин — ровно в тех средних величинах, что и для Российской Федерации», — сказал Топилин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Без повышения параметров пенсионной системы мы не сможем выйти на другой качественный уровень пенсионной системы, подчеркнул министр.