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Топилин не считает, что на Севере и Дальнем Востоке не доживут до пенсии

Политика

Повышать пенсионный возраст нужно по всей России

Топилин не считает, что на Севере и Дальнем Востоке не доживут до пенсии
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Москва, 19 июля 2018, 11:41 — REGNUM  Глава Минтруда Максим Топилин не считает, что законопроект о повышении пенсионного возраста несправедлив в отношении жителей Севера и Дальнего Востока, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

«Что касается продолжительности жизни и дожития на Севере, то объективные цифры показывают, что во всех регионах, если не брать Чукотку, в северных и южных регионах Сибири продолжительность жизни после достижения пенсионного возраста находится практически на том же уровне — в районе 25−24 лет для женщин и 14−15 лет для мужчин — ровно в тех средних величинах, что и для Российской Федерации», — сказал Топилин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Без повышения параметров пенсионной системы мы не сможем выйти на другой качественный уровень пенсионной системы, подчеркнул министр.

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Повышение пенсионного возраста
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