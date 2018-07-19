Комитет ГД по труду ждет предложений по пенсионной реформе до 24 сентября

Москва, , 11:28 — REGNUM Комитет Госдумы по труду принял решение продлить срок предоставления поправок ко второму чтению законопроекта по пенсионной реформе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Комитет по труду принял решение о продление срока предоставления поправок ко второму чтению законопроекта — с 18 августа до 24 сентября», — заявил Володин.

Госдума начала широкое обсуждение законопроекта, предполагающего повышение пенсионного возраста в России. Инициатива вызвала широкий резонанс в обществе.