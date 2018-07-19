С 2019 года в Калининградской области больше не будет районов

Калининград, , 11:20 — REGNUM С 1 января 2019 года все муниципальные образования Калининградской области будут преобразованы в городские округа. Об этом накануне сообщил региональный вице-премьер Александр Торба, выступая на площадке Западного филиала РАНХиГС.

Чиновник привел пример из собственной карьеры, когда подобная муниципальная реформа положительно сказалась на развитии территориально-административной единицы.

«Я сам несколько лет занимал должность главы администрации Гвардейского городского округа. Преобразование муниципалитета позволило сэкономить порядка 40 млн рублей в год за счет внедрения рациональной системы управления и оптимизации структуры. А это примерно 20% собственных доходов муниципального бюджета», — уточнил Торба.

В настоящее время реформирование завершается в трех оставшихся районов из более чем двух десятков — Балтийском, Нестеровском и Светлогорском.

Напомним, в новейшей истории в Калининградской области имелось 13 муниципальных районов (Багратионовский, Гвардейский, Гурьевский, Гусевский, Зеленоградский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, Озёрский, Полесский, Правдинский, Славский, Черняховский) и пять городских округов (Калининград, Балтийский, Светловский, Светлогорский, Советский).

Ранее ИА REGNUM на примере реформы в Балтийском муниципальном районе сообщало о политических трудностях процесса. Согласно закону, по которому Балтийский район преобразуется в округ, действующие депутаты не станут складывать свои мандаты, как того требует федеральное законодательство, а будут продолжать исполнять полномочия уже депутатов нового муниципалитета «Балтийский городской округ».

«Я в курсе всех этих противоречий и хочу поставить вопрос о твердом соблюдении закона Российской Федерации. А он гласит, что не позднее чем через полгода с момента создания нового муниципалитета надо проводить новые выборы, а не делать вид, что полномочия депутатов «плавно перетекают», — прокомментировал ситуацию ИА REGNUM экс-мэр Балтийска Александр Кузнецов.

Читайте ранее в этом сюжете: Политический кордеБалет в российском эксклаве