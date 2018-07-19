Идут переговоры о капитуляции боевиков в сирийском городе Нава

Дамаск, , 11:16 — REGNUM День 18 июля стал первым на этой неделе, когда Сирийская арабская армия не предпринимала крупных наступательных операций против боевиков на юго-западе Сирии. Большую часть своих усилий сирийские военные сосредоточили на переговорах с оставшимися в западной части Дераа исламистами.

Старейшины города Нава запросили у российских военных режим прекращения огня, чтобы провести переговоры о примирении. Этот город находится под контролем бригад «Южного фронта» Свободной сирийской армии с 2014 года. Кстати, бригады «Южного фронта» — это бывший актив иорданских шейхов, от которого они были вынуждены отказаться.

Примирение в городе Нава, втором по величине городе в провинции Дераа, будет большим успехом для сирийского правительства. В противном случае, бои в условиях городской застройки потребуют большого напряжения сил и чреваты большими потерями в живой силе и технике.

Между тем, 4-я механизированная дивизия и 9-я ударная дивизия сирийской армии уже начали окончательную подготовку к предстоящему наступлению в провинции Кунейтра.

По мнению военных экспертов, оно может начаться уже к этим выходным при условии урегулирования ситуации в городе Нава. Нава также остается главным препятствием перед штурмом города Набе Аль-Cахар, ключевого опорного пункта на востоке провинции Кунейтра.