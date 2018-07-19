Греция обвинила Россию в неуважении и непонимании ценностей своей политики

Афины , , 11:12 — REGNUM Министерство иностранных дел РФ выразило «неуважение» к Греции, а также непонимание современного мира, в котором государства могут проводить независимую политику. Такое заявление сделал МИД Греции, отреагировав на слова официального представителя российского внешнедипломатического ведомства Марии Захаровой о высылке Афинами российских дипломатов.

«Сегодняшние заявления представителя МИД России являются характерным примером неуважения к третьей стране и непонимания современного мира, в котором государства, вне зависимости от их размера, независимы и могут осуществлять самостоятельную, многостороннюю и демократическую внешнюю политику»,— говорится в заявлении МИД Греции.

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Отмечается, что именно подобного рода «негативный образ мышления» побудил четырёх граждан РФ к тем действиям, за которые они были высланы из страны, а Мария Захарова своим заявлением, «похоже, хочет легитимировать эти противоправные действия».

«Постоянное неуважение к Греции должно прекратиться. Никто не может и не имеет права вмешиваться во внутренние дела Греции», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

Утверждения о том, что решение о высылке российских дипломатов «было принято под давлением третьих сторон, в МИД Греции назвали «необоснованными» и «не заслуживающими комментариев». Также отмечается, что они свидетельствуют «о менталитете людей, которые не понимают принципов и ценностей греческой внешней политики».

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Напомним, в ходе брифинга 18 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высылку российских дипломатов из Греции результатом «многоэтапной игры», в которую «втянули» эту страну, также заявив о «сильнейшем давлении», которому подверглась Греция. «Афины были не единственной столицей, где было принято решение всё-таки не идти на поводу (у Великобритании — прим. ИА REGNUM )», — добавила дипломат. При этом Захарова предупредила, что «подобные вещи не остаются без последствий».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Греция заявила о высылке из страны двух российских дипломатов. Ещё двум дипломатам Афины закрыли въезд. Такая мера объяснялась «вмешательством» сотрудников дипмиссии во внутренние дела Греции. Отмечалось, что российские дипломаты вели себя неуважительно по отношению к греческому государству.

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