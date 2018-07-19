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Никарагуа отмечает годовщину Сандинистской революции 1979 года

Политика

Никарагуа отмечает 39-ю годовщину Сандинистской революции 1979 года в четверг, 19 июля, в то время как страна переживает беспрецедентный кризис

Манагуа, 19 июля 2018, 11:14 — REGNUM  Никарагуа отмечает 39-ю годовщину Сандинистской революции 1979 года в четверг, 19 июля, в то время как страна переживает беспрецедентный кризис, передает RFI.

Конфликт между противниками и сторонниками президента Даниэля Ортега убил по меньшей мере 280 человек. 17 июля, военизированные формирования и полиция взяли под свой контроль мятежный город Масая, примерно в тридцати километрах от столицы.

Один из лидеров Сандинистской революции 1979 года, Даниэль Ортега занимал пост президента с 1985—1990 и с января 2007 года по настоящее время.

Сандинистская революцию 1979 года завершилась свержением режима Анастасио Сомосы в Никарагуа.

Спустя 39 лет президент «цепляется» за власть вместе со своей женой Розарио Мурильо. Известная своими красочными нарядами и дорогими перстнями, Розарио Мурильо называют «Дьяволом» или «Ведьмой».

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