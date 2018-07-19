Следователям Красноярского края представили нового руководителя

Красноярск, , 11:11 — REGNUM Личному составу Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю представили нового руководителя. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, генерал-майор юстиции Андрей Потапов был назначен на должность руководителя ГСУ СКР по краю на пятилетний срок указом президента РФ от 5 июля 2018 года.

Потапова красноярским следователям представил замруководителя управления кадров СКР Валерий Бадиков.

Напомним, с октября 2014 года по 2018 год Потапов руководил следственным управлением СКР по Туве.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2018 года президент РФ Владимир Путин снял с должностей 11 генералов из структур министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказания, министерства по чрезвычайным ситуациям и Следственного комитет. В том числе от должности был освобождён глава следственного управления СК по Красноярскому краю генерал-лейтенант Игорь Напалков.

Читайте также: Путин уволил 11 генералов и одного полковника из МВД, СК, МЧС и ФСИН