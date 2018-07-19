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200 избирательных участков в Воронеже оборудуют видеонаблюдением

Политика

На выборах губернатора планируется задействовать 209 КОИБов

Воронеж, 19 июля 2018, 11:09 — REGNUM  200 избирательных участков в Воронеже будет оборудовано системами видеонаблюдения к единому дню голосования 9 сентября. В выборах планируется задействовать 209 КОИБов. Об этом говорилось 18 июля в ходе рабочей встречи врио губернатора Александра Гусева с членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгением Колюшиным, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

На встрече обсуждался ход подготовки к единому дню голосования. 9 сентября в Воронежской области состоятся 71 выборы, в том числе — досрочные выборы губернатора Воронежской области, а также выборы 16 глав городских и сельских поселений, 238 депутатов городских и сельских советов народных депутатов, 238 депутатов советов народных депутатов в муниципальных районах.

На данный момент в подготовке к проведению выборов задействовано более 17 тысяч членов избирательных комиссий разных уровней, в том числе проводят информационно-разъяснительную работу с населением. Кроме того, для тех жителей региона, которые будут отсутствовать в день голосования по месту прописки, предусмотрен механизм «Мобильный избиратель». Подать заявление о голосовании по месту нахождения избиратели смогут через участковые, территориальные избиркомы, в любом офисе МФЦ, а также через портал «Госуслуги».

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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