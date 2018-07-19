Израиль принял закон о еврейском характере государства

Тель-Авив, , 11:10 — REGNUM В Израиле принят закон о моноэтничном характере еврейского государства, пишет газета Kurier 19 июля.

Кнессет (парламент Израиля) после нескольких часов бурных дебатов принял спорный законопроект, который определяет Израиль как «национальное государство еврейского народа». Официальным языком Израиля, согласно тексту, считается только иврит, арабский язык теряет этот статус. Также текст закрепляет статус города Иерусалима как столицы государства.

«Это ключевой момент в истории государства Израиль», — заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньху.

За законопроект проголосовали 62 депутата из 120, против — 55, остальные воздержались. Напомним, в Израиле на сегодняшний день проживают около 8,6 млн человек. Из них одну пятую часть составляют арабы.

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