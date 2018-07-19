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Володин: Неконструктив парламента США приводит к кризисам во всем мире

Политика

В парламенте должны быть представлены разные точки зрения, но работа должна быть конструктивной

Москва, 19 июля 2018, 11:06 — REGNUM  Отсутствие налаженного взаимопонимания между партиями демократов и республиканцев в США грозит кризисом не только Америке, но и всему миру. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с 64 послами РФ в странах Азии, Африки и Латинской Америки накануне их заседания в Министерстве иностранных дел.

«Ценность парламента в том, что в нем представлены разные партии. Главное, чтобы работа парламента была конструктивной. Потому что мы видим, к чему ведет неконструктивная работа. Пример тому межпартийное «взаимодействие» демократов и республиканцев в США, которое приводит к огромным кризисам не только внутри страны, но и в целом в мире», — заявил Володин.

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