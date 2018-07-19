Володин: Неконструктив парламента США приводит к кризисам во всем мире

Москва, , 11:06 — REGNUM Отсутствие налаженного взаимопонимания между партиями демократов и республиканцев в США грозит кризисом не только Америке, но и всему миру. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с 64 послами РФ в странах Азии, Африки и Латинской Америки накануне их заседания в Министерстве иностранных дел.

«Ценность парламента в том, что в нем представлены разные партии. Главное, чтобы работа парламента была конструктивной. Потому что мы видим, к чему ведет неконструктивная работа. Пример тому межпартийное «взаимодействие» демократов и республиканцев в США, которое приводит к огромным кризисам не только внутри страны, но и в целом в мире», — заявил Володин.