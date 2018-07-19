В России могут создать авиаконцерн по образцу Airbus

Москва, , 11:02 — REGNUM Единый авиаконцерн, в который будут интегрированы ключевые предприятия авиационной отрасли РФ, могут создать внутри «Ростеха». Об этом сообщил РБК гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

По его словам, концерн, создание которого в ближайшее время обсуждят на уровне президента РФ, будет включать в себя «Вертолеты России», ОАК (Объединённую авиастроительную корпорацию), а также производящие агрегаты и комплектующие для авиации предприятия.

«Они (корпорация и предприятия) будут работать вместе как большой концерн по примеру Airbus», — сказал Чемезов.

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