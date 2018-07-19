Четверг, 19 Июля 2018 года
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Потрясающий и великий — сенатор о претенденте на кресло верховного судьи

Политика

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Вашингтон, 19 июля 2018, 11:01 — REGNUM  В поддержку кандидата на должность Верховного судьи США Брэта Каваны выступил сенатор Роб Портман. В то время как американские геи протестуют против этой кандидатуры, сенатор от Огайо в своем твиттере пишет:

«Я знаю судью Кавана больше 15 лет. Он не только великий юрист, но и потрясающий человек. Я не могу вспомнить кого-либо более квалифицированного, и рассчитываю на поддержку его выдвижения».

Напомним, судьи в США имеют широкие полномочия, срок их работы в высшей судебной инстанции страны неограничен. Если кандидатура Каваны будет санкционирована конгрессом страны, то он займет должность уходящего в отставку Энтони Кеннеди, взгляды которого значительно либеральнее.

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Культура и общество США
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