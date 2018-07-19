Запасы гражданской обороны в Чувашии пополнят средствами связи

Чебоксары, , 10:56 — REGNUM В Чувашии расширили перечень номенклатуры материально-технических запасов, которые создаются для гражданской обороны. На ГКЧС республики возложили обязанности по обеспечению средствами связи и оповещения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Чувашии Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно постановлению, запасы материально-технических средств пополнят 13 наименований средств связи и оповещения. В частности, радиостанции, телефонные аппараты, электромегафоны, мобильные комплексы ВКС, уличные громкоговорители уличные, радиоретрансляторы и сигнально-громкоговорящие устройства.

Напомним, данные запасы создаются для гражданской обороны и предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения, аварийно-спасательных формирований и спасательных служб при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Запасы формируются заранее. В Чувашии данное обеспечение включает в себя продукты питания, вещевое имущество и предметы первой необходимости, стройматериалы, медикаменты, топливо, средства защиты населения при радиологическом, химическом и радиационном заражении.