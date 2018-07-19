Экс-лидер «Зеленых» видит в кампании против футболиста Месута Озила расизм

Берлин, , 10:52 — REGNUM

Бывший лидер немецкой партии «Зеленые» Джем Оздемир увидел в кампании против футболиста национальной сборной Германии Месута Озила расистский подтекст. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine 18 июля.

«Катастрофический кризисный менеджмент Немецкого футбольного союза по случаю фотографий с [президентом Турции Реджепом] Эрдоганом оставил место для атак справа и устаревших дебатов о том, являются ли рожденные в Германии турки частью нашего общества. Это отбрасывает нас на годы назад», — сказал Оздемир в интервью изданию и добавил, что критика в адрес спортсмена «явно расово обоснована».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Германии разразился скандал после того, как были опубликованы сделанные в Лондоне фотографии, на которых запечатлена встреча немецких футболистов Месута Озила и Илкая Гюндогана с президентом Турции, которого немецкая пресса именует «диктатором».

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