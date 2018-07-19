Шантаж, компромат? — Сенатор рассуждает о мотивах Трампа в «деле о выборах»

Вашингтон, , 10:53 — REGNUM Шантаж Дональда Трампа со стороны России предположил сенатор Берни Сандерс. Комментируя новость, что на вопрос о том, продолжает ли Россия целиться на США, Трамп ответил отрицательно, в противовес предупреждениям разведки, сенатор в своем твиттере написал:

«В каком мире живет Трамп? Разве он не понимает, что происходит? Его шантажируют, потому что у русских есть на него компромат? Или он с симпатией относится к авторитарному стилю Путина?»

Сандерс также выражает мнение, что конгресс должен вмешаться «и остановить вмешательство России в наши выборы».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что верит и американским спецслужбам, которые утверждают, что вмешательство России в выборы в США были, и президенту Путину, который категорически отвергает такую возможность. Однако по возвращению в США Трамп заявил, что доверяет только выводам американских спецслужб, которые утверждают, что Россия якобы вмешивалась.