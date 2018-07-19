Межпарламентская комиссия РФ и Ирана пройдет в Волгограде в сентябре

Москва, , 10:48 — REGNUM Россия и Иран проведут первое заседание межпарламентской комиссии в сентябре в выездном формате — мероприятие пройдет в Волгограде. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с 64 послами РФ в странах Азии, Африки и Латинской Америки накануне их заседания в Министерстве иностранных дел передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

«Такую комиссию с Ираном мы проведем уже в начале сентября, причем мы будем планировать ее проведение в выездном формате в Волгограде 2−3 сентября. Эта дата будет еще уточняться», — заявил Володин.

По его словам, взаимодействие между странами может быть разным — так, они могут обсудить экономическое или гуманитарное сотрудничество между странами, а также взаимодействие в области образования и культуры.