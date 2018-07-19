Браудер «потрясен» позицией Белого дома по его делу в России

Вашингтон, , 10:36 — REGNUM То, что президент США Дональд Трамп готов обсуждать выдачу основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера Москве, «чудовищно». Об этом сам финансист сообщил в эфире телеканала Fox News.

«Я (Браудер) был абсолютно потрясен тем, что я услышал от Белого дома сегодня (18 июля)», — отметил основатель фонда Hermitage Capital.

При этом финансист добавил, что готовность президента США Дональда Трампа обсуждать с представителями РФ его выдачу можно назвать «предательством».

По его мнению, администрация США вообще должна исключить вероятность выдачи граждан РФ.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время встречи с сотрудниками СМИ не исключила возможности допроса Браудера в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финансист Уильям Браудер заочно приговорен в РФ к 9 годам лишения свободы. Мужчина признан виновным в уклонении от уплаты налогов, а также в мошенничестве.

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