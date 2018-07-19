Король Малайзии Мухаммад V призывает к национальному единству

Куала-Лумпур, , 10:36 — REGNUM Король Малайзии, султан Мухаммад V, призвал к национальному единству в условиях роста расовой напряженности после свержения правящей партии на выборах в мае этого года, сообщает Kompas.

В своем обращении к новым депутатам султан Мухаммад V призвал каждого гражданина сохранить и укрепить мир и единство Малайзии.

Как известно, в настоящее время в Малайзии правящей коалицией является «Альянс надежды», которая победила коалицию «Национальный фронт» на выборах 9 мая 2018 года.

Национальный фронт был правящей силой в стране на протяжении 61 года.

Обращаясь к политикам, король выразил надежду, что все партии объединят свои усилия для общей цели. «Чтобы достичь цели, вы должны работать вместе ради благополучия людей и устойчивости государства», — заявил султан Мухаммад V.

Он высоко оценил усилия нового правительства по повышению прозрачности страны путем анализа расходов. Король добавил, что экономическая политика для нуждающихся людей не должна быть расовой целью, а, скорее, попыткой избавиться от социальной несправедливости.

Некоторые политики обеспокоены тем, что план правительства по признанию китайских экзаменов в старших школах будет угрожать статусу малайского языка как официального языка страны. Член крупнейшей политической партии «Объединённая малайская национальная организация» (ОМНО) Локман Адам заявил, что расовые связи между малайцами и другими меньшинствами очень напряжены, малайцы обеспокоены.