Атака на «Северный поток — 2»: чьи интересы лоббирует сенатор Баррассо?

Москва, , 09:49 — REGNUM Министерство энергетики США, в случае принятия законопроекта о санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2», должно будет ускорить выдачу удостоверений на экспорт природного газа различным странам. В первую очередь, союзникам по НАТО, напоминает шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Законопроект о санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2» внесен в американский конгресс, сообщает Bloomberg. Автор инициативы — республиканец Джон Баррассо (сенатор от штата Вайоминг). Обоснованием служит желание расширить рынок сбыта американских энергоресурсов.

Во-первых, сенатор Баррассо — это человек, который не славится успешной законодательной деятельностью. Он занимает свой пост уже более 11 лет, за это время он внес более 1,1 тыс. законопроектов, но, насколько известно, прошло не более чем 26.

Во-вторых, есть определенные политические маркеры в законопроекте. Например, сенатор указывает, что это должно защитить союзников США по НАТО.

Однако, мы помним, что генсеку альянса уже задавали вопрос о «Северном потоке — 2», и он говорил, что, собственно, НАТО не занимается вопросами газопроводов. То есть, в данном случае, не думаю, что со стороны НАТО будет поддержка этому акту.

И, наконец, третье. В законопроекте речь идет не только о запретительных мерах или санкциях. Там также говорится о том, что министерство энергетики, в случае принятия законопроекта, должно будет ускорить выдачу удостоверений на экспорт природного газа различным странам. В первую очередь союзникам по НАТО.

Возможно, дело все в этом — все же, хоть США и пытаются наладить экспорт газа из своей страны, там есть определенные бюрократические процедуры. И задержки были связаны с внутренним законодательством.

Так что, нужно посмотреть, чьи интересы будет лоббировать американский сенатор. Возможно, что весь законопроект делается для того, чтобы облегчить жизнь неким американским компаниям, которые занимаются добычей сланцевого газа.

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