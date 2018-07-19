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СМИ: подозреваемые в отравлении Скрипалей связаны с Россией

Политика

В этом «уверена» полиция Соединенного Королевства

СМИ: подозреваемые в отравлении Скрипалей связаны с Россией
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Химическое оружие

Лондон, 19 июля 2018, 08:26 — REGNUM  Подозреваемые в отравлении бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии предположительно установлены, сообщает британский телеканал Sky News.

По мнению правоохранительных органов, в нападении на Скрипалей, якобы отравленных с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок», принимали участие несколько граждан России.

«Следователи считают, что они установили подозреваемых в нападении с использованием «Новичка» на основании записей камер видеонаблюдения, которых они сопоставили с данными людей, которые въезжали на территорию страны в то время», — отметил источник, близкий к расследованию.

По их словам, они «уверены», что подозреваемые были «русскими».

Напомним, ранее в Соединенном Королевстве появилась новая версия, согласно которой к покушению на Скрипалей причастны шестеро человек.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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