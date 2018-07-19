Четверг, 19 Июля 2018 года
14:10:59 МСК

Трамп допустил возможность войны из-за Черногории

Политика

5 июня 2017 года Черногория стала 29-м членом альянса

Трамп допустил возможность войны из-за Черногории
Иллюстрация: Nato.int
Мило Джуканович и Йенс Столтенберг

Вашингтон, 19 июля 2018, 07:58 — REGNUM  Черногория, недавно вступившая в Североатлантический альянс, может втянуть военный блок в Третью мировую войну. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

По его словам, в Черногории проживает «очень сильный» и «агрессивный» народ, который «может проявить агрессию, и — мои поздравления — началась третья мировая».

Трамп добавил, что страны НАТО, согласно принципам коллективной обороны, будут вынуждены присоединиться к военным действиям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Черногория получила приглашение в НАТО в декабре 2015 года, а 5 июня 2017 года страна стала 29-м членом альянса.

Читайте также: Самолеты НАТО приступили к патрулированию неба над Черногорией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить