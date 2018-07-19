Трамп допустил возможность войны из-за Черногории

Вашингтон, , 07:58 — REGNUM Черногория, недавно вступившая в Североатлантический альянс, может втянуть военный блок в Третью мировую войну. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

По его словам, в Черногории проживает «очень сильный» и «агрессивный» народ, который «может проявить агрессию, и — мои поздравления — началась третья мировая».

Трамп добавил, что страны НАТО, согласно принципам коллективной обороны, будут вынуждены присоединиться к военным действиям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Черногория получила приглашение в НАТО в декабре 2015 года, а 5 июня 2017 года страна стала 29-м членом альянса.

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