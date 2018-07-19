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Сенатор демпартии США призвала переводчика отчитаться о встрече в Хельсинки

Политика

Чтобы узнать, о чем говорили президенты в закрытом режиме

Вашингтон, 19 июля 2018, 02:08 — REGNUM  Призыв послушать показания американского переводчика, который присутствовал на встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки, опубликовала сенатор Демократической партии США Джин Шахин в своем Twitter.

«Я призываю послушать переводчика США, присутствовавшего на встрече Трампа с Путиным, чтобы узнать, что они обсуждали в закрытом режиме. Этот переводчик поможет установить, что президент США рассказал\пообещал Путину», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп обвинил недовольных встречей в Хельсинки в умственном расстройстве и желании войны с Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп обвинил своих критиков в умственном помешательстве

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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки
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