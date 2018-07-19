Четверг, 19 Июля 2018 года
03:04:14 МСК

Трамп: Путин в ответе за вмешательство в американские выборы

Политика

Ответственность лежит на Путине, потому что «русские вмешались»

Вашингтон, 19 июля 2018, 01:53 — REGNUM  Ответственным за вмешательство в американские выборы 2016 года является в том числе российский президент Владимир Путин, поскольку вмешательство — российское, заявил президент США Дональд Трамп телеканалу CBS.

Отвечая на вопрос, считает ли американский лидер Путина ответственным за вмешательство в электоральный процесс в США, в ходе которого Трамп пришел к власти, глава Штатов сказал:

«Определенно, следует как лидера страны считать его ответственным, да».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белом доме обсуждают вопрос, как предотвратить вмешательство русских в предстоящие выборы в американский конгресс, которые состоятся в ноябре.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом опять испугался Москвы: Выборы в конгресс США под угрозой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационная война против России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить