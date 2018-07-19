Трамп: Путин в ответе за вмешательство в американские выборы

Вашингтон, , 01:53 — REGNUM Ответственным за вмешательство в американские выборы 2016 года является в том числе российский президент Владимир Путин, поскольку вмешательство — российское, заявил президент США Дональд Трамп телеканалу CBS.

Отвечая на вопрос, считает ли американский лидер Путина ответственным за вмешательство в электоральный процесс в США, в ходе которого Трамп пришел к власти, глава Штатов сказал:

«Определенно, следует как лидера страны считать его ответственным, да».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белом доме обсуждают вопрос, как предотвратить вмешательство русских в предстоящие выборы в американский конгресс, которые состоятся в ноябре.

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