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Госдеп США назвал обвинения России в адрес Браудера абсурдными

Политика

И порекомендовал работать с минюстом США

Госдеп США назвал обвинения России в адрес Браудера абсурдными
Иван Шилов © ИА REGNUM
Уильям Браудер

Вашингтон, 19 июля 2018, 01:47 — REGNUM  Обвинения России по делу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, заочно осужденного в России за мошенничество, являются абсурдными, заявила пресс-секретарь госдепа США Хизер Науэрт на брифинге.

«Генеральная прокуратура России поставлена в известность, что США отвергли обвинения России по этому делу… Мы продолжаем настаивать на том, чтобы российские власти работали с Министерством юстиции США, чтобы преследовать тех, кто действительно занимался мошенничеством, о котором говорит Россия. Это касается не только г-на Браудера, но также его и другие компании, да и всего русского народа», — заявила Науэрт.

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура планирует допросить по делу Браудера несколько граждан США, в том числе и бывшего посла США в России Майкла Макфолла.

Читайте ранее в этом сюжете: Генпрокуратура РФ намерена допросить экс-посла США по делу Браудера

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