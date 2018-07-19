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Акинфеев и Дзюба возглавили рейтинг ЧМ-2018

Политика

Популярен также хорват Модрич

Москва, 19 июля 2018, 01:00 — REGNUM  Вратарь и капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев и нападающий Артем Дзюба названы лучшими игроками Чемпионата мира по футболу — 2018 года, сообщает ВЦИОМ.

Согласно опросу, 19% российских граждан считает, что Акинфеев — лучший игрок ЧМ-2018. То же самое думают про Дзюбу 13%.

Популярным среди российской аудитории оказался также капитан сборной Хорватии Лука Модрич (пять процентов), французский форвард Килиан Мбаппе (два процента) и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (один процент).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дзюба оказался на 18-м месте среди лучших игроков ЧМ-2018 по версии британского издания Sky Sports.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо место Артема Дзюбы в рейтинге лучших игроков ЧМ-2018

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Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
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