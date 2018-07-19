Акинфеев и Дзюба возглавили рейтинг ЧМ-2018

Москва, , 01:00 — REGNUM Вратарь и капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев и нападающий Артем Дзюба названы лучшими игроками Чемпионата мира по футболу — 2018 года, сообщает ВЦИОМ.

Согласно опросу, 19% российских граждан считает, что Акинфеев — лучший игрок ЧМ-2018. То же самое думают про Дзюбу 13%.

Популярным среди российской аудитории оказался также капитан сборной Хорватии Лука Модрич (пять процентов), французский форвард Килиан Мбаппе (два процента) и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (один процент).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дзюба оказался на 18-м месте среди лучших игроков ЧМ-2018 по версии британского издания Sky Sports.

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