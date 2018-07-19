Четверг, 19 Июля 2018 года
03:04:07 МСК

Киев пытается привлечь Renault к производству авто на Украине

Политика

Премьер-министр уверен, что Украина может стать региональным центром автопроизводства

Киев пытается привлечь Renault к производству авто на Украине

Киев, 19 июля 2018, 00:37 — REGNUM  Правительство Украины ведет переговоры с французской компанией Renault о создании автомобильного производства в стране, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в социальной сети Facebook.

«Это не только дало бы толчок развитию всей отрасли, а и сняло бы проблему чрезмерной стоимости машин и ввоза тех самых «евроблях», — отметил Гройсман.

Напомним, на Украине продажи подержанных автомобилей значительно превышают продажи новых авто. Существует целый класс автомобилистов, ездящий на «бляхах» — подержанных нерастаможенных машинах, как правило, с европейскими номерами.

Читайте также: Тысячи автомобилистов на «евробляхах» заняли центр Киева

А также: Есть рекорд! На Украине продали вдвое больше автохлама

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить