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Белый дом опять испугался Москвы: Выборы в конгресс США под угрозой

Политика

Вашингтон уверен, что сейчас нужно беречь свои выборы от российского вмешательства

Белый дом опять испугался Москвы: Выборы в конгресс США под угрозой
Сара Хакаби Сандрерс

Вашингтон, 19 июля 2018, 00:36 — REGNUM  Предстоящие выборы в американский конгресс пока нельзя считать свободными от угрозы российского вмешательства, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандрерс.

По мнению американской администрации, «угроза вмешательства Москвы сохраняется», и для ее нейтрализации предпринимаются меры.

«Мы предпринимаем шаги, чтобы убедиться, что они не смогут опять сделать это», — сказала Сандрерс.

Напомним, спекуляции на тему российского вмешательства в американский электоральный процесс продолжаются в США с момента избрания президента Дональда Трампа. Очередные выборы в американский конгресс должны пройти 6 ноября.

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