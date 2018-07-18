Власти Украины запретили въезд главе Союза журналистов России

Киев, , 23:46 — REGNUM Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьёву, сообщается 18 июля на официальном сайте союза.

Как уточняется, решение СБУ датировано 22 февраля 2018 года, однако известно о нём стало только сегодня.

Независимый медиапрофсоюз Украины со ссылкой на копию заявления СБУ сообщает, что въезд Владимиру Соловьёву запрещён «в интересах обеспечения национальной безопасности».

Комментируя решение СБУ, в Союзе журналистов России отметили, что «запретить въезд в страну человеку, который возглавляет крупнейшее объединение журналистов, за его общественную деятельность, это — грубейшее нарушение права на свободу мнений и международной журналисткой этики».

Сам Соловьёв в беседе с ТАСС признался, что не знает, за что конкретно могли быть введены санкции. «Я очень люблю Украину, не раз там бывал, хотя в ближайшее время ехать туда не собирался», — отметил он.

При этом Соловьёв подчеркнул, что если в России зайдёт речь о зеркальных мерах, он будет против этого, так как Союз журналистов России выступает «за свободу слова и за свободу передвижения».

Как передавало ИА REGNUM, власти Украины регулярно запрещают въезд сотрудникам российских СМИ. Так, в конце июня украинские пограничники не пустили в страну журналистов телеканала RT Евгения Примакова и Полу Слиер.