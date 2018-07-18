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Генпрокуратура Украины подтвердила похищение и выдачу турецкого журналиста

Политика

Украинские силовики отмалчивались два дня

Николаев, Украина, 18 июля 2018, 23:35 — REGNUM  Турецкий оппозиционный журналист Юсуф Инан был задержан сотрудниками СБУ в Николаеве и выдан Турции, заявил 18 июля представитель генпрокуратуры Украины изданию «Украинские новости».

«В генпрокуратуру от Минюста Турции в октябре 2017 года пришел запрос на выдачу Юсуфа Инана. В июле 2018 года указанный запрос был удовлетворен», — сообщил источник.

Напомним, на Украине находится около десятка противников президента Турции Эрдогана, на которых охотятся турецкие спецслужбы.

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