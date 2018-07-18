Мария Бутина отвергла обвинение в шпионаже в США

Вашингтон, , 22:22 — REGNUM Российская гражданка Мария Бутина, обвиняемая в США в шпионаже, в ходе заседания в федеральном окружном суде Вашингтона заявила о своей невиновности. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает телеканал RT.

В ходе судебного заседания Бутиной были предъявлены обвинения в сговоре с целью работы иностранным агентом в США без регистрации в министерстве юстиции. Это является стандартным обвинением в шпионаже в США. Также ей предъявили обвинения в собственно работе иностранным агентом без регистрации.

По совокупности обвинений Бутиной грозит до 15 лет лишения свободы.

Сама Бутина все обвинения отвергает и утверждает, что не делала ничего противозаконного.

Читайте ранее в этом сюжете: Марию Бутину хотят оставить под арестом в США вплоть до суда