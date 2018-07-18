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Трамп: США не являются «мишенью» для Российской Федерации

Политика

Американский президент продолжает оправдываться за переговоры с Путиным

Трамп: США не являются «мишенью» для Российской Федерации
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп

Вашингтон, 18 июля 2018, 22:06 — REGNUM  По мнению президента США Дональда Трампа, его страна не является «мишенью» для Российской Федерации. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает NBC.

«Большое спасибо. Нет», — сказал президент США, поблагодарив журналистов за вопрос о том, являются ли США «мишенью» для России.

Напомним, после российско-американского саммита на высшем уровне в Хельсинки 16 июля, Трамп столкнулся с травлей в американских СМИ. Президента США обвиняют в том, что он выглядел слабо на переговорах с Путиным, и российский лидер якобы его «переиграл».

Многие СМИ и американские политики вообще считают, что идти на переговоры с Путиным было ошибкой Трампа.

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Российско-американские отношения
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