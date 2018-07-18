Украине придется жить по средствам — эксперт

Киев, , 23:48 — REGNUM Дефицит украинского бюджета в 2018 году из-за безответственности чиновников и политиков составит около $4 млрд — на миллиард долларов больше, чем предполагалось, заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, сообщило 18 июля издание «Главком».

При этом Украине не удастся закрыть прореху в бюджете при помощи внешних заимствований. Такая возможность была потеряна примерно с осени прошлого года:

«В сентябре 2017 года Украина вышла на внешние рынки. Одолжила там деньги, но повела себя как карточный шуллер. Она вышла на рынок в парадигме, что у нас все нормально, мы осуществляем реформы, продолжаем активное сотрудничество с международными финансовыми институциями. Рынок, когда нам одалживал деньги, считал, что все, что говорится, является абсолютной правдой. Нам одолжили $3 млрд под 7% годовых. Это безумно дорого. <…> А под конец прошлого года кредиторы поняли, что их обманули: не было антикоррупционного суда, не было сотрудничества с МВФ, программа приватизации была выполнена лишь на 30%. Нам просто уже никто не поверит», — рассказал Устенко.

Напомним, финансовый аналитик Эрик Найман отметил, что Украина столько раз обманывал МВФ, что теперь ей дадут кредит только после полного выполнения всех его условий.

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