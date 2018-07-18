Евросоюз готовит новые санкции против России из-за Крымского моста

Брюссель, , 21:24 — REGNUM Страны Европейского союза согласовывают новые черные списки в рамках санкционных мер против России в связи со строительством Крымского моста. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах Евросоюза.

Речь идёт об ограничительных действиях в отношении тех действий России, которые якобы подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Послы Евросоюза уже согласовали черные списки на заседании комитета постпредов стран ЕС сегодня, 18 июля.

Санкции будут введены после подтверждения Советом Евросоюза.

Напомним, что ЕС продолжает считать Крым украинской территорией и ввел против России санкции, условием отмены которых ставится возврат полуострова Украине.