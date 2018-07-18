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Украина продолжает шантажировать российских моряков с судна «Норд»

Политика

Моряков обманом пытаются заставить признать себя украинскими гражданами

Украина продолжает шантажировать российских моряков с судна «Норд»
© Государственная пограничная служба Украины
Судно Норд

Киев, 18 июля 2018, 21:26 — REGNUM  Члены экипажа рыболовецкого корабля «Норд» могут вернуться в Крым, но только по украинским паспортам, заявил представитель украинской «прокуратуры Автономной Республики Крым» Егор Ребров 18 июля в эфире радио «Крым.Реалии».

"Как граждане Украины они могут спокойно вернуться домой по своим паспортам — почему они этого не делают, вопрос больше к ним. Возможность обмена членов экипажа я комментировать не могу», — отметил Ребров.

Он также подчеркнул, что украинские правоохранительные органы не имеют вопросов к членам экипажа. Под следствием находится лишь капитан судна Владимир Горбенко. Ему грозит до пяти лет тюрьмы за «незаконный», с точки зрения Украины, рыбный промысел.

Напомним, 19 апреля двоим членам экипажа судна удалось вернуться домой через Белоруссию. Остальные моряки находятся на территории российского посольства на Украине.

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