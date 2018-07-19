Депутаты Госдумы встретятся с 64 послами РФ

Москва, , 00:10 — REGNUM Сегодня, 19 июля, в Госдуме состоится встреча депутатов Госдумы по главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным с послами России в странах Азии, Африки и Латинской Америки, сообщает ИА REGNUM.

Во встрече примут участие 64 посла.

«Это послы в государствах, которые поддерживают Россию на международных площадках и на которые мы обращаем свой взгляд в плане расширения межпарламентского взаимодействия», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Заседание откроет спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ожидаются выступления лидеров думских фракций, затем выступят три посла России, представляющие три континента — это Азия, Африка и Латинская Америка.