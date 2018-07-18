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Трамп: В отношении России — я самый жёсткий президент

Политика

Президент США оправдывается

Трамп: В отношении России — я самый жёсткий президент
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 18 июля 2018, 20:48 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп, попавший под шквал критики после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, продолжает оправдываться. Трамп заявил, что является самым жестоким президентом в отношении России. Об этом сегодня, 18 июля, пишет The Hill.

«Не было президента более жёсткого к России, чем я», — заявил Трамп.

Он также уверен, что его администрация «хорошо действует», чтобы справиться с Российской Федерацией.

Напомним, что ориентирующиеся на Демократическую партию США американские СМИ развернули очередную травлю Трампа после его переговоров с Путиным в Хельсинки 16 июля.

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Российско-американские отношения
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