Трамп: В отношении России — я самый жёсткий президент

Вашингтон, , 20:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, попавший под шквал критики после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, продолжает оправдываться. Трамп заявил, что является самым жестоким президентом в отношении России. Об этом сегодня, 18 июля, пишет The Hill.

«Не было президента более жёсткого к России, чем я», — заявил Трамп.

Он также уверен, что его администрация «хорошо действует», чтобы справиться с Российской Федерацией.

Напомним, что ориентирующиеся на Демократическую партию США американские СМИ развернули очередную травлю Трампа после его переговоров с Путиным в Хельсинки 16 июля.