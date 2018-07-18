Соцсети: Меланья Трамп пришла в ужас после рукопожатия с Путиным

Вашингтон, , 20:17 — REGNUM В сети интернет некоторые пользователи утверждают, что лицо супруги президента США Дональда Трампа — Меланьи — после того, как она пожала руку президенту Российской Федерации Владимиру Путину, выражало ужас. Видеозапись момента рукопожатия опубликовал сегодня, 18 июля, The Mirror.

На видеозаписи видно, как Меланья после своего супруга пожимает руку российскому лидеру. В этот момент она улыбается, а когда поворачивается для общего фотографирования, выражение на её лице резко меняется.

В сети микроблогов Twitter утверждают, что лицо Меланьи Трамп после рукопожатия с Путиным выражало ужас.

«Похоже, она посмотрела в глаза злу», — пишет один из пользователей.

«Из-за ее взгляда у меня озноб», — пишет другой.

Стоит отметить, что, по данным тех же американских СМИ, Меланья неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов. Как известно, после подобных операций выражение лица человека может казаться несколько неестественным.

Кроме того, в западной прессе ещё до того, как Путин встретился с Трампом в Хельсинки, началась масштабная кампания по дискредитации этих переговоров.