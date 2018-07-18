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В Турции отменено чрезвычайное положение, введённое в 2016 году

Политика

Режим ЧП в Турции продлевался семь раз

В Турции отменено чрезвычайное положение, введённое в 2016 году
ResoluteSupportMedia
Полиция Турции

Анкара, 18 июля 2018, 19:48 — REGNUM  В Турции 18 июля прекратил действовать режим чрезвычайного положения, введённый в стране после попытки государственного переворота летом 2016 года. Турецкие власти, как было анонсировано ранее, отказались от его дальнейшего продления.

В пресс-службе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что власти страны намерены продолжить борьбу с организацией FETO оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки путча. В случае необходимости чрезвычайное положение может быть введено вновь.

Напомним, режим ЧП был объявлен в Турции 20 июля 2016 года и с тех пор продлевался семь раз (в последний раз — в апреле текущего года). После попытки госпереворота в Турции из-за подозрений в связях с FETO были уволены более 130 тысяч человек.

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Попытка военного переворота в Турции
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